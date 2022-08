Pai da ex-BBB Amanda Gontijo morre em acidente em Goiás

De acordo com Amanda, seu irmão presenciou o momento em que o carro do pai foi jogado no acostamento após uma carreta tentar ultrapassar outra

Reprodução/Instagram/amandagontijos Pai da ex-BBB sofreu acidente chegando em Goiânia



O pai da ex-BBB Amanda Gontijo morreu em um acidente de trânsito neste sábado, 13, na região de Goiânia. De acordo com ela, uma carreta foi tentar ultrapassar outra e bateu no carro do pai de Amanda, jogando-o para o acostamento. A participante do ‘BBB 14’ está em São Paulo acompanhando o noivo, que é cirurgião plástico, em uma lipoaspiração e relatou que seu irmão presenciou o acidente e deverá cuidar de todos os trâmites a respeito do velório e enterro. Amanda ainda afirmou que irá a Divinópolis, cidade em Minas Gerais onde sua família vive, assim que a cirurgia terminar. Em publicação no Instagram, a ex-BBB anunciou a morte do pai e prestou homenagem a ele. “Hoje acordei com uma notícia muito triste, o céu ganhou mais uma estrelinha. Ainda sem acreditar que meu papis soberano se foi! Por vários momentos ele se livrou da morte (inclusive poucos sabem, mas no covid ele ficou entubado e teve duas paradas respiratórias), mas desta vez, Deus ou, sei lá, o destino levou ele de nós de uma forma drástica, porém de um jeito que eu sempre imaginei que seria, em um acidente e trabalhando, duas coisas que ele amava, dirigir, estar na estrada e trabalhar. Descanse em paz, pai, te amo! Vou sentir falta de você brigando comigo”, diz a publicação.