Alcione não participará mais de homenagem à Elza Soares no Rock in Rio

Apresentação acontecerá em 11 de setembro no palco sunset, onde também se apresentarão Liniker com Luedji Luna, Macy Gray e Ludmilla

DHAVID NORMANDO / FUTURA PRESS / FUTURA PRESS / ESTADÃO CONTEÚDO Alcione se apresentaria com outras cantoras na homenagem à Elza



O Rock in Rio anunciou nesta sexta-feira, 12, que a cantora Alcione não fará mais parte do line-up da homenagem à Elza Soares no “Power! Elza vive, um show em homenagem à Elza Soares”. Elza faleceu em 20 de janeiro por causas naturais em sua casa. Segundo nota do festival, a ausência será por motivos pessoais e ‘entendendo a relevância da artista’, não a substituirá. Sendo assim, o show continuará com o line-up original: Majur, Agnes Nunes, Caio Prado, Mart’nália, Gaby Amarantos e Larissa Luz. A parte que caberia a Alcione será interpretada por todos em uníssono. A apresentação está marcada para o dia 11 de setembro no palco sunset em que também se apresentarão Liniker com Luedji Luna, Macy Gray e Ludmilla. No palco principal, serão quatro mulheres: Ivete Sangalo, Rita Ora, Megan Thee Stallion e Dua Lipa.