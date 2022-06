Pai de Anitta volta a ser internado após AVC e cirurgia contra o câncer: ‘Covid resolveu me visitar’

Mauro Machado disse que não sabe quantos dias ficará no hospital, pois o vírus é perigoso para quem operou o pulmão

Reprodução/Instagram/painitto Pai de Anitta, Mauro Machado foi internado após testar positivo para a Covid-19



Mauro Machado, pai da cantora Anitta, voltou a ser internado. Desta vez, ele testou positivo para a Covid-19. O “Painitto”, como é chamado pelos fãs da poderosa, decidiu se manifestar nas redes sociais, pois disse que várias pessoas estão mandando mensagem para ele perguntando se está tudo bem. “De volta ao hospital. Depois de estar 80% bem recuperado, a Covid resolveu me visitar. Não sei quantos dias [vou ficar] internado. Para quem operou o pulmão este vírus é um perigo”, escreveu nos stories do Instagram. Mauro tinha recebido alta na última sexta-feira, 17, após passar 13 dias internado por sofrer um AVC e para realizar uma cirurgia contra um câncer de pulmão. “Recuperação muito boa e responsável. Estou evoluindo a cada dia. Apenas reflexos de uma cirurgia ao meio do meu corpo e um pouco de tonteira devido ao AVC. Estar em casa é muito bom”, postou o pai de Anitta ao receber alta.