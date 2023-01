Panic! At The Disco anuncia fim após 19 anos de carreira

Banda tocou no Brasil pela última vez em 2019, no Rock in Rio; em nota, vocalista Brendon Urie revelou que, de agora em diante, irá focar nos cuidados com sua família

MAURO PIMENTEL / AFP Panic! At The Disco foi uma das atrações do Rock in Rio de 2019



A banda Panic! At The Disco encerrou suas atividades após 19 anos de carreira. Em nota, Brendon Urie, vocalista e líder da banda, anunciou o fim e afirmou que daqui para frente, com a chegada de seu primeiro filho, focará nos cuidados com a família. “Eu nunca poderia imaginar para onde a vida me levaria. Às vezes, a jornada precisa terminar para que uma nova comece. Sarah e eu estamos esperando um bebê. Estou colocando um fim neste capítulo da minha vida para focar a minha energia na minha família. Eu amo vocês, obrigado por existirem”, escreveu para os fãs. Urie era o único integrante da banda, responsável pela maior parte das atribuições em estúdio. Durante os shows, o músico contava com instrumentistas de apoio. Com o sucesso do gênero emo, o grupo Panic! At The Disco ficou conhecido nos anos 2000 após o lançamento do single “I Write Sins Not Tragedies”. Em 2019, a banda veio ao Brasil pela última vez, como atração exclusiva do Rock In Rio, com a tour do álbum “Pray for the Wicked”.