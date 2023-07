Paolla Oliveira fala sobre primeira vez com Diogo Nogueira: ‘Ordem foi invertida’

Atriz decidiu abrir sua intimidade após uma seguidora fazer uma pergunta sobre o assunto

Reprodução/Instagram/diogonogueira_oficial Diogo Nogueira e Paolla Oliveira assumiram namoro em 2021



A atriz Paolla Oliveira matou a curiosidade dos fãs e falou sobre sua primeira vez com o cantor Diogo Nogueira. A artista, que criou um quadro no Instagram no qual responde perguntas de seguidores, falou que seu primeiro encontro com o sambista foi quente. “Não aconteceu o jantar, aconteceu o que no primeiro encontro?”, perguntou uma pessoa. Com um sorrisinho, Paolla explicou: “Aconteceu o jantar, massa com camarão, só que a ordem foi invertida. Jantamos depois. Sem mais detalhes”. Os artistas assumiram namoro em julho de 2021 e, frequentemente, trocam declarações de amor nas redes sociais. Recentemente, durante participação no podcast “Quem Pode, Pod”, Paolla confessou que no início do relacionamento, tanto ela e Diogo chegaram a cogitar que um estava mentindo para o outro. Isso aconteceu porque ao retornarem de uma viagem que fizeram juntos, o cantor esqueceu o celular no carro da atriz. Ela notou porque ele começou a receber diversas mensagens – que ela julgou ser de “contatinhos” do artista. Paolla foi até a casa do namorado devolver o aparelho, entretanto ele pegou o carro e foi até a casa dela. O casal acabou se desencontrando. A atriz achou que Diogo tinha ido encontrar alguém e o cantor também pensou que Paolla pudesse estar com outra pessoa.