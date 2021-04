Paolla Oliveira faz 39 anos e namorado surpreende ao postar rara foto do casal

Atriz também fez uma publicação celebrando a data e agradecendo por está com saúde na pandemia

Reprodução/Instagram/paollaoliveirareal/douglas.maluf/14.04.2021 Douglas Maluf postou uma foto com Paolla Oliveira no dia do aniversário da atriz



A atriz Paolla Oliveira está completando 39 anos nesta quarta-feira, 14, e o coach Douglas Maluf, que mantém uma discreta relação com a artista, postou uma rara foto do casal nos stories do Instagram. “Parabéns, Paolla! Que seja o início de um novo ciclo repleto de coisas lindas”, escreveu o namorado da atriz global. Vale ressaltar que Douglas não tem fotos com Paolla em seu perfil do Instagram e a atriz mantém a mesma discrição nas suas redes sociais. O relacionamento da atriz com o coach se tonou público no carnaval de 2020. A artista também fez uma publicação celebrando seu aniversário e aproveitou para fazer uma reflexão. “39 e ainda aprendendo a dominar minha multiplicidade, o poder que tem minhas vontades e resgatando todo dia a menina que mora aqui dentro de mim. Que não me deixa desistir de ser feliz e leve. Aprendendo essa montanha-russa de mim mesma. Que me transborda”, começou escrevendo.

Em meio a pandemia, Paolla também agradeceu por estar bem e comemorando mais um ano de vida. “Ano difícil, complicado, cansativo, onde a luta é sobreviver. Quem tem o privilégio de viver, é rainha. Chegar a mais um aniversário e com saúde é um grande evento. Não como queria, mas como a situação manda. Mesmo assim emanando sempre muito amor e um tanto de carinho chegando até mim de todas as formas. Obrigada por cada uma das manifestações de acolhimento. Felicidade para nós”, concluiu a atriz. Nos comentários da sua publicação, muitos famosos parabenizaram a artista. “Parabéns sua deusa! Muita saúde”, escreveu a atriz e apresentadora Maisa. “Parabéns lindeza! Saúde e muita luz! Te admiro demais”, disse a atriz Fernanda Paes Leme. “Parabéns princesa, felicidades”, postou a atriz Letícia Spiller. “Parabéns e tudo de mais lindo! Te admiro”, acrescentou a atriz Marina Ruy Barbosa. “Feliz ano novo! Tudo de melhor nessa vida”, desejou o ator Rodrigo Lombardi.