Sarah diz que só falou que gostava de Bolsonaro no ‘BBB 21’ por medo

Ex-BBB disse que não estava no Brasil na época das eleições e que não votou em ninguém

Reprodução/Globo/14.04.2021 Sarah gerou polêmica no 'BBB 21' ao dizer que gosta de Bolsonaro



Sarah teve uma trajetória intensa no “BBB 21” e foi de uma das participantes favoritas da edição a uma das mais criticadas pelo público. Além das suas atitudes com Juliette, o que também gerou polêmica foi comentário que fez sobre o presidente Jair Bolsonaro. Em uma conversa sobre o que poderia ter acontecido aqui fora durante o confinamento, a ex-BBB disse que não torcia por um impeachment porque gostava do presidente, isso aconteceu justamente em uma semana em que Bolsonaro estava sendo muito criticado pelo avanço da pandemia e pelos recordes de mortes por Covid-19. Em uma live com a Quem no Instagram, Sarah comentou sobre a polêmica e explicou que ficou com medo de criticar Bolsonaro dentro da casa mais vigiada do Brasil.

A consultora de marketing afirmou que não votou em nenhum candidato e justificou seu voto. “Eu nem estava no Brasil na época das eleições, eu nem votei. Se pegarem o vídeo, eu estava em uma conversa brincando [sobre vários assuntos] com o João no quarto, não foi só sobre o impeachment. Eu falei brincando do impeachment e o João me deu uma cutucada. Meu medo era falar mal do presidente na televisão, então eu disse: ‘Eu gosto dele’. O povo pegou uma fala e usou aquilo ali como se eu fosse totalmente a favor dele, dizendo que eu estava defendendo [o presidente] e, na verdade, eu estava com medo de estar falando mal”, comentou. Sarah também voltou a pedir desculpas por soltar comentários dentro do “BBB 21” em que minimizava a pandemia.