Fora do ‘BBB 21’, Thaís abre o jogo sobre relação com Fiuk: ‘Ele fugia de mim’

A eliminada do programa também falou sobre o ciúme que sentiu de Juliette com Viih Tube

Reprodução/Globo/14.04.2021 Thaís falou que sentiu ciúmes de Fiuk, mas eles não tinha uma relação amorosa



Thaís deixou o “BBB 21” na noite de terça-feira, 13, com um alto índice de rejeição e parte disso se deve aos recentes desentendimentos que teve com Juliette, uma das participantes favoritas da edição. Na manhã desta quarta-feira, 14, a eliminada participou do café da manhã com Ana Maria Braga no “Mais Você” e explicou que seus atritos com a paraibana foram motivados por ciúmes de Viih Tube, que se tornou sua grande amiga na casa. “Todas as minhas relações eu deixei acontecer naturalmente, a gente [ela e Juliette] não tinha muito contato no início, a gente se aproximou só agora por causa da Viih”, comentou a ex-BBB.

Para o público, a aproximação de Fiuk e Juliette foi o que teria incomodado Thaís, mas ela disse que sua desavença com a paraibana não teve a ver com isso. Por outro lado, a sister confessou que sentiu ciúmes em alguns momentos. “Sou uma pessoa ciumenta, mas isso não foi uma pauta [lá dentro]. Foi uma coisa de momento, na festa”, comentou relembrando quando Fiuk deu um tapinha na bunda da paraibana. Para a cirurgiã-dentista, a relação que tinha com o filho de Fábio Jr. não era algo sério. “A gente não tinha uma relação amorosa, era amizade mesmo. No começo, eu sentia atração por ele, mas por agora a gente estava conversando muito [como dois amigos].” Ao rever algumas cenas desse relacionamento, a cirurgiã-dentista confessou que percebia que Fiuk se esquivada dela na casa: “Eu sentia que ele fugia de mim”. Por fim, Thaís disse que não se acha influenciável e explicou que tem uma grande dificuldade de confiar nela mesma e, ao entrar no programa, vários gatilhos foram acionados e isso fez com que ela travasse no jogo.