Paolla Oliveira posta foto com Nanda Costa na cama

As duas atrizes farão par romântico na segunda temporada da série ‘Justiça’

Reprodução/Instgram/@paollaoliveirareal Paolla Oliveira e Nanda Costa participarão da série 'Justiça'



Em suas redes sociais, a atriz Paolla Oliveira publicou uma foto, nesta terça-feira, 11, ao lado de Nanda Costa em uma cama, as duas formarão par romântico na série “Justiça”. “É exatamente o que vcs estão pensando… Um feliz encontro no trabalho e na vida. Com admiração e muito afeto. Obrigada por tudo, parceira @nandacosta”, escreveu Paolla na legenda. Na segunda temporada da trama, Nanda Costa viverá Milena, que vai ser presa por uma assassinado cometido por Jornadana, personagem da Paolla Oliveira. A dupla com outros seis personagens são protagonistas de “Justiça”, série que ainda não tem data prevista de estreia.