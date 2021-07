Paolla Oliveira sobe ao palco e beija Diogo Nogueira durante show de Mumuzinho; veja o vídeo

Dono da apresentação incentivou o beijo do novo casal e revelou que foi ele quem apresentou a atriz ao cantor

Reprodução/Twitter Diogo Nogueira e Paolla Oliveira estão namorando



Após assumirem que estão namorando, a atriz Paolla Oliveira e o cantor Diogo Nogueira fizeram a primeira demonstração pública de afeto. Em um show do sambista Mumuzinho, amigo de ambos, realizado na madrugada deste domingo, 25, no Rio de Janeiro, os dois se beijaram no palco. No momento em que Diogo fazia uma participação especial durante a apresentação, Mumuzinho chamou a atriz para o palco e incentivou o beijo. O autor de “Fuliminante” contou, inclusive, que foi ele quem apresentou Nogueira a Paolla. “Eu fiz um FaceTime com os dois. E, aí, olha o que deu, gente. Que Deus abençoe essa relação, esse amor. Viva o amor.”