Imagine Dragons e Lulu Santos são confirmados no Rock In Rio 2024

Reprodução/X/@rockinrio Rock In Rio acontece em setembro de 2024



A banda Imagine Dragons e o cantor Lulu Santos estarão no Rock In Rio 2024. A informação foi confirmada pelo evento na noite de quinta-feira, 23. Imagine Dragons será a atração principal de um dos dias, sem data definida, enquanto Lulu Santos deve compor os selecionados do Palco Mundo. Além deles, estão confirmados outros artistas como Ludmilla, Joss Stone, Ed Sheeran e Ne-Yo. Os ingressos para o evento começarão a ser vendidos no dia 7 de dezembro, às 19h. Excepcionalmente, esta modalidade antecipada possui um método diferente de vendas, onde o consumidor tem um “vale” para escolher posteriormente, em determinado período, o dia que prefere ir ao Rock In Rio. Em 2024, o Rock In Rio comemora 40 anos na Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro. O festival acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.