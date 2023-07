Paulinho da Viola passa por cirurgia após ter sangramento digestivo

Artista de 80 anos foi internado no Rio de Janeiro após sentir uma indisposição e ter show cancelado

O cantor Paulinho da Viola foi internado no Rio de Janeiro devido a um sangramento digestivo e está passando por uma cirurgia nesta segunda-feira, 31. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa do artista informou que o músico de 80 anos irá operar “para prevenir eventuais danos do sangramento” e também para investigar o que está acontecendo. Neste domingo, 30, a equipe do artista divulgou um comunicado anunciando o cancelamento do show que aconteceria às 21h em Três Rios, no Rio de Janeiro. “Paulinho da Viola teve uma indisposição e foi atendido. O artista encontra-se bem, mas atendendo a pedido médico, não será possível realizar o show”, diz a nota que foi divulgada nas redes sociais do artista. Fãs do sambista enviaram mensagens de carinho. “Em breve já estará 100%. Paulinho é um símbolo de vitalidade”, comentou um seguidor. “Saúde e força. Melhoras, mestre, estamos aqui torcendo por você sempre”, escreveu outro. “Te cuida, Paulinho, você é muito precioso… já, já estará nos encantando e cantando”, acrescentou mais um.