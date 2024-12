Paulo Miklos mostra sinais de recuperação após internação por gastroenterite

Artista, que tem 65 anos, foi hospitalizado no Hospital Samaritano, localizado em São Paulo, na última quarta-feira (11); equipe de comunicação do cantor desmentiu boatos que circulavam sobre ele ter sido encontrado inconsciente

Reprodução/Globo Paulo Miklos interpretou Jurandir em O Sétimo Guardião (2018)



Paulo Miklos, conhecido por sua trajetória como vocalista da banda Titãs, está mostrando sinais de recuperação, conforme informações divulgadas por sua assessoria. O artista, que tem 65 anos, foi hospitalizado no Hospital Samaritano, localizado em São Paulo, na última quarta-feira (11) em decorrência de uma gastroenterite. A equipe de comunicação do cantor desmentiu boatos que circulavam sobre ele ter sido encontrado inconsciente. A gastroenterite, condição pela qual Miklos foi internado, é uma inflamação que atinge a mucosa do trato digestivo, resultando em sintomas como diarreia e vômito. Essa enfermidade pode ser provocada tanto por vírus quanto por bactérias. A internação do músico gerou preocupação entre os fãs e admiradores, que aguardam ansiosamente por notícias sobre sua saúde. A assessoria de Miklos tem se esforçado para manter o público informado sobre seu estado, ressaltando que ele está recebendo os cuidados necessários.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA