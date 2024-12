Ana Castela e Gustavo Mioto terminam relacionamento pela terceira vez

Apesar de não revelar os motivos para o fim do namoro, sertanejo usou o momento para destacar sua nova fase profissional

Reprodução/Instagram/@gustavomioto O casal oficializou o namoro no Dia dos Namorados de 2023, marcando o início do relacionamento



Ana Castela e Gustavo Mioto terminaram seu relacionamento pela terceira vez, de acordo com informações divulgadas pela assessoria do cantor sertanejo. A equipe de Mioto destacou que ele está concentrado em sua carreira internacional, o que pode ter influenciado a decisão. O casal oficializou o namoro no Dia dos Namorados de 2023, marcando o início do relacionamento.

A primeira separação ocorreu em setembro do mesmo ano, seguida por uma reconciliação em outubro. No entanto, o relacionamento resultou em um novo término em janeiro de 2024. Após a segunda separação, Ana e Gustavo decidiram reatar em maio de 2024. A cantora apareceu no palco de Mioto e uma das apresentações, e os dois se beijaram. “A vida tem dessas. Voltem com o ex de vocês também”, brincou a sertaneja.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos