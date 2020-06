PC Siqueira agradece a quem ‘não virou as costas’ para ele: ‘Momento bizarro’

Reprodução/Instagram Youtuber PC Siqueira negou acusações publicadas por perfil anônimo no Twitter; polícia investiga



PC Siqueira fez uma nova postagem no Instagram na noite de domingo (21) e agradeceu a quem não “virou as costas” para ele após a acusação de pedofilia. Na semana passada, o youtuber compareceu à Polícia Civil para prestar depoimentos sobre o caso que teve início após publicações anônimas no Twitter.

Siqueira ainda disse que seu canal no YouTube foi desativado, mas ele pretende retornar com as atividades. “Amigos o meu canal está desativado. Volto com ele e com os vídeos depois que esse pandemônio passar. Meu Instagram infelizmente foi bloqueado de ser desativado por razões que eu não entendi direito”, escreveu no Stories.

“Agradeço a quem não virou as costas pra mim nesse momento bizarro. Aos que estão se deliciando, esperando o meu suicídio, ser estuprado ou morto… a vida é um pote de ambrosia, só que no final do pote, tem merd@. Não vá com tanta sede ao pote”, completou.

Acusação de pedofilia

No dia 10 de junho, um perfil anônimo no Twitter, o mesmo que divulgou o caso de assédio do baterista do CPM 22, publicou supostas mensagens em texto e áudio na qual PC Siqueira comentava sobre a foto de uma criança de seis anos nua.

Na mesma semana, o youtuber negou as acusações. “O objetivo era com certeza me descredibilizar, fazer com que minha voz fosse calada e que a opinião pública me agredisse cegamente. Mas se trata de uma mentira escancarada e grotesca!”, escreveu Siqueira.