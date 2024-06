Peça de Tony Ramos e Denise Fraga é cancelada e será substituída; saiba o motivo

Ator passou por duas cirurgias na cabeça no mês passado; ele passa bem e já recebeu alta

A peça “O que nós sabemos juntos”, estrelado por Denise Fraga e Tony Ramos, foi cancelada e será substituída após o ator ter sido submetido a duas cirurgias para conter um sangramento no crânio, em maio. De acordo com o teatro Tuca, a peça “Eu de Você”, protagonizada por Fraga, entrará no lugar durante o mês de junho.

As apresentações de Fraga e Ramos já haviam sido canceladas no último dia (16), quando o ator deu entrada no Hospital Samaritano de Botafogo, no Rio de Janeiro.

Quem adquiriu ingresso para sessões de junho da peça poderá assistir a “Eu de Você” nas mesmas datas ou pedir reembolso As apresentações acontecem no Tuca, de sexta, às 21h, sábado, às 20h, e domingo, às 17h.

Tony Ramos teve alta no último dia (24) de maio. "Eu sou grato à vida. Agora, então, mais do que nunca. Esse homem [aponta para si mesmo] é um homem de força", disse o ator em entrevista ao Fantástico no último domingo (26). Ele também destacou ter poucas memórias do momento em que passou mal: "Não me lembro de quando a ambulância veio para cá, me resgatou, me levou", completou.

*Com informações do Estadão Conteúdo