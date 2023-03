Taís Araújo dá alfinetada e faz Sheron Menezzes cair no choro ao vivo na Globo

Atriz participou do ‘Domingão com Huck’ para falar do sucesso de ‘Vai na Fé’, novela que protagoniza

Reprodução/Globo Sheron Menezzes chorou após ouvir depoimento de Taís Araújo no 'Domingão'



A atriz Sheron Menezzes não conteve as lágrimas ao receber um recado da também atriz Taís Araújo durante sua participação no “Domingão com Huck” deste domingo, 26. A protagonista de “Vai na Fé” participou da atração para falar sobre o sucesso da novela que ocupa atualmente a faixa das 19h na Globo. Em seu depoimento, Taís enfatizou que a intérprete de Sol já deveria ter ganhado um papel com esse destaque em uma trama global há muito tempo. “Estou aqui para te celebrar, para dizer o quanto estou feliz por esse momento que chegou. Na verdade, esse lugar que você está ocupando hoje é um lugar que você já deveria ocupar faz muito tempo e a gente já conversou sobre isso”, afirmou a atriz casada com o ator Lázaro Ramos.

Taís então acrescentou: “As coisas têm que ser nomeadas, a gente tem que dizer que a Sheron é protagonista de novela. Hoje, eu digo de boca cheia que a Sheron não é só protagonista de novela, a Sheron é protagonista de uma novela de sucesso, uma novela que está arrebentando, uma novela cheia de gente igual a gente, que deixa a gente com muito orgulho, feliz e identificado, isso tem um valor gigantesco”. Por fim, a artista agradeceu à atriz de “Vai na Fé” por não ter desistido: “Muito obrigado por você ter insistido, muito obrigado por você ter resistido”. Sheron chorou com a homenagem e foi aplaudida de pé pela plateia do “Domingão”. “Eu não vou dizer que eu esperei por esse lugar. Não. Eu batalhei muito para estar nesse lugar, batalhei demais, dei tudo de mim nesses 20 anos [de carreira] e estou muito feliz de estar conseguindo mostrar para vocês tudo o que eu construí aqui dentro”, falou a atriz emocionada.