Pedro Sampaio revela vontade de reunir Anitta e Ludmilla em nova música: ‘Impossível’

No passado, as cantoras chegaram a colaborar juntas nas músicas ‘Onda Diferente’ e ‘Favela Chegou’

Reprodução/Instagram/@anitta/@ludmilla Anitta e Ludmilla já colaboraram duas vezes



O DJ Pedro Sampaio revelou que deseja fazer uma contribuição no mundo da música. Durante entrevista à humorista Blogueirinha, ele afirmou que gostaria de reunir Anitta e Ludmilla em uma nova faixa. “Já pensei nisso, mas todo mundo que eu falo diz impossível. Todo mundo, mas eu vou tentar ainda”, afirmou. Anitta e Ludmilla já gravaram duas música juntas, “como Favela Chegou”. “Onda diferente”, parceria entre as cantoras, foi lançada em 2019, numa colaboração de Papatinho e o rapper estadunidense Snoop Dogg. No entanto, por discussões envolvendo direitos autorais, as artistas deixaram de se falar. Desde então, os fãs de Anitta e Ludmilla trocam farpas nas redes sociais. Caso a ideia de Pedro Sampaio se concretizasse, essa não seria a primeira vez em que Anitta teria feito uma parceria com um artista após desentendimentos e brigas de fãs. Quando lançou sua primeira parceria com Pabllo Vittar, ela e a drag chegaram a ser apontadas em uma briga sobre os custos do clipe gravado em um deserto. Anos depois disso, Anitta se reuniu novamente com Vittar para uma série de músicas do álbum “Noitada”.