Preta Gil comemora cura do câncer: ‘Meu corpo está livre’

Cantora agradeceu o apoio dos fãs, amigos, familiares e médicos e ressaltou que o tratamento ainda não foi finalizado

Reprodução/Instagram/pretagil Preta Gil foi internada no Hospital Sírio Libanês



A empresária Preta Gil anunciou que está oficialmente livre do câncer no intestino. Ela usou as redes sociais para comemorar o êxito da cirurgia de retirada de tumor que fez no Hospital Sírio Libanês na última semana. “Esperei tanto por esse dia, vir aqui falar com vocês. Passei por uma cirurgia para retirar um tumor do reto. Essa cirurgia foi muito bem sucedida, complexa, grande, mas bem sucedida. Somente ontem tivemos o resultado final dela, o material foi para análise patológica e chegou o resultado de que sim, meu corpo está livre de células cancerígenas”, revelou. O tratamento ainda seguirá nos próximos meses, mas Preta se emocionou com a preocupação das pessoas ao redor dela e agradeceu pelo apoio da família e dos amigos. “No momento, meu corpo está livre dessas células, mas a cura é um processo. Envolve a reabilitação que eu tenho que fazer para o funcionamento do meu esfíncter, por exemplo. Ainda vou ficar com a bolsinha de colostomia por três meses, depois eu reverto. Ela é provisória. Vou continuar me cuidando, hábitos saudáveis para que essa doença não volte. Sou muito grata aos meus médicos, a Deus e minha família, meus fãs e meus amigos. Pessoas que não me conhecem me mandaram orações de todos os cantos desse mundo. Foi algo muito forte, tenho certeza que, [assim] como a quimioterapia e a radioterapia, o amor me curou”, desabafou.