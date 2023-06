Pedro Scooby defende Neymar após jogador admitir traição: ‘Exemplo de humildade’

Em entrevista a podcast, surfista disse que a população endeusa atletas como se eles não pudessem cometer erros; na semana passada, o jogador admitiu ter traído Bruna Biancardi

O surfista Pedro Scooby saiu em defesa do jogador Neymar após o craque do PSG ter sido alvo de críticas por ter traído a namorada Bruna Biancardi, que está grávida. Durante entrevista ao podcast Inteligência Ltda., o surfista condenou as críticas a Neymar, dizendo que o craque é “exemplo de humildade” e que as pessoas “endeusam” os atletas como se eles não pudessem cometer erros. “Eu estou pra ver a pessoa que teria a humildade dele tendo o que ele tem. Independentemente do que ele tem. O cara é um exemplo de humildade. Se você conviver com ele, você fica até assim: ‘Cara, eu acho que ele não tem noção do que ele é’. Às vezes, eu vejo que, num geral, as pessoas valorizam mais ele fora do que aqui. O cara que representa a gente, as pessoas tem maior prazer em julgar o cara. Inventam mentira, aí quando ele prova que aquilo era uma mentira, sai lá no rodapé (…) As pessoas endeusam atleta como se não pudesse errar. Atleta não pode beber, não pode fumar, não pode transar, ir para noitada”, disse Scobby durante a entrevista.

Na última semana, Neymar passou por polêmias após admitir que traiu Bruna Biancardi com a influenciadora Fernanda Campos na véspera do Dia dos Namorados. Em carta aberta publicada no Instagram, o craque confessou a traição e disse que errou, mas que quer tentar fazer o relacionamento dos dois dar certo. “Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos. Tudo isso atingiu uma das pessoas mais especiais da minha vida. A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade. Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. […] Não sei se vamos dar certo, mas hoje você é a certeza que eu quero tentar”, escreveu Neymar. O jogador recebeu o apoio de diversas personalidades, como o humorista Tirulipa, o influenciador Luva de Pedreiro, o ex-jogdor de futsal Falcão, entre outros.