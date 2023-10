Perícia encontra ansiolíticos e antidepressivos em casa onde Matthew Perry morreu

Ator conhecido pelo personagem Chandler Bing em ‘Friends’ foi encontrado morto na tarde de sábado, 28

Phillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Matthew Perry fazia parte do elenco da série 'Friends'



A perícia encontrou ansiolíticos e antidepressivos na casa onde o ator Matthew Perry morreu no sábado, 28, aos 54 anos. Segundo informações do TMZ, os policiais também confirmaram que não haviam drogas no local. As autoridades ainda ressaltaram que os remédios presentes no local necessitam de prescrição médica para serem vendidos. Ainda será feito um exame toxicológico no corpo de Matthew, mas o resultado pode levar meses para ser exposto. Conhecido pelo personagem Chandler Bing na série de comédia ”Friends”, o assistente do artista o encontrou morto na hidromassagem de sua casa e após um afogamento. Perry causou a comoção da internet na noite de domingo e foi relembrado por ser um dos personagens mais cômicos de ”Friends”, produção em que atuava no elenco principal ao lado de estrelas como Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, David Schwimmer e Matt LeBlanc.

Repercussão da morte

Inúmeros famosos e colegas lamentaram a morte de Matthew Perry. Adele relembrou o legado do artista na comédia e revelou ser uma grande fã do personagem Chandler. “Foi muito chocante, especialmente por ser alguém que te fez rir, que trouxe tanta diversão para a sua vida e você não conhece. Eu nunca o conheci em minha vida, por isso é tão estranho. Tem algo muito triste sobre isso, especialmente porque você não sabe ao certo o que estava acontecendo com ele. Uma das minhas memórias favoritas de quando eu era mais nova são a de um amigo, que fez uma imitação de Chandler. Se estivéssemos tristes ou em um dia ruim era apenas imitar Chandler”, descreveu. O perfil oficial de ”Friends” escreveu uma homenagem na última noite. “Ele foi um verdadeiro presente para todos nós.”

A atriz Maggie Wheeler, famosa por interpretar Janice, namorada de Chandler em Friends, relembrou os momentos que viveu com Perry. “O mundo sentirá sua falta. A alegria que você trouxe a muitos em sua vida tão curta continuará viva. Me sinto muito abençoada por cada momento de criatividade que compartilhamos”, declarou. O atual primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que estudou com Matthew Perry na adolescência, lamentou o falecimento do artista. “Nunca esquecerei das brincadeiras no pátio da escola e sei que as pessoas ao redor do mundo nunca esquecerão da alegria que ele nos trouxe. Você foi amado e sua falta será sentida”, disse.