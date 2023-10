Shantal e Mateus Verdelho anunciam terceira gravidez: ‘Família cresceu’

Influenciadores são pais de Filippo, de 4 anos, e Domênica, de 2 anos

Reprodução/Instagram/@shantal Shantal e Mateus Verdelho são pais de Filippo e Domênica



A influenciadora Shantal Verdelho está grávida. Em uma publicação conjunta com o marido Mateus Verdelho, foi anunciado que o casal espera o terceiro filho. “Com muita alegria viemos compartilhar que a nossa família cresceu! Estamos prontíssimos para as novas aventuras”, descreveram sobre a gravidez. “Quando eu conheci a Shan, eu não estava preparado para o que seria o nosso encontro. A gente não espera que a vida possa ter planos tão incríveis”, disse Mateus. “O que tem de mais valioso no mundo são os nossos filhos e o que a gente está construindo junto”, declarou Shantal. Os influenciadores são pais de Filippo, de 4 anos, e de Domênica, de 2 anos. O casal se conheceu em 2015, durante uma luta do UFC Brasil. Eles foram ao evento acompanhados de amigos, mas acabaram sentando um ao lado do outro por conta de assentos marcados. Em 2017, Shantal e Mateus oficializaram o relacionamento com um casamento informal e intimista.