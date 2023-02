Péricles é assaltado com a família e tem carro levado; câmera de segurança registra o momento

Cantor estava com a mulher e filha; equipe do artista afirmou que todos ‘estão bem e em segurança’

Reprodução/Instagram/pericles Péricles foi assaltado na noite de quinta-feira, 16, e carro foi levado



O cantor Péricles foi vítima de um assalto na noite desta quinta-feira, 16, e o vídeo do momento em que ele é abordado pelo criminoso viralizou nas redes sociais. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa do pagodeiro confirmou a informação. “Ele teve seu automóvel roubado, mas, graças a Deus, o incidente não teve maiores consequências”, informou a equipe de Péricles em nota. O cantor estava acompanhado de sua mulher, Lidiane, e da sua filha, Maria Helena. “Eles estão bem e em segurança. Agradecemos a preocupação e as manifestações de carinho enviadas ao cantor e sua família”, acrescentou a equipe do artista. A câmera de segurança que registrou o momento tenso vivido pelo cantor e sua família indica que o assalto aconteceu às 20h26. Péricles aparece saindo do portão de casa com a mulher e a filha e, ao tentar entrar no carro, o bandido, aparentemente armado, chega andando pela calçada e o aborda. Lidiane atravessa a rua se afastando com Maria Helena, já o cantor levanta os braços e não reage. Um outro carro chega na sequência e rapidamente o veículo de Péricles é levado. Assista: