Phelipe Siani e Mari Palma se separam após cinco meses de casamento: ‘Maior ato de amor é saber deixar o outro ir’

Os jornalistas Phelipe Siani e Mari Palma, usaram as redes sociais para anunciar o término do relacionamento após cinco meses de casamento e seis anos juntos. “A gente cresceu muito e viveu o dia mais feliz das nossas vidas: o nosso casamento. Foi quando a gente firmou o compromisso de sempre fazer bem um pro outro e é isso que a gente tá buscando agora mais do que nunca. Nossa história linda continua, mas de um jeito diferente”, escreveram em uma publicações em conjunto, acrescentando que o “maior ato de amor agora é saber deixar o outro ir. Mas não muito longe. Porque a história continua como grandes amigos e parceiros profissionais”. Segundo eles, o relacionamento tinha acabado há um tempo, mas eles não queriam revelar, mas com a série de “mensagens invasivas, ofensivas e machistas” que receberam nos últimos tempos, resolver expôr a decisão. Mari Palme e Phelipe Siani começaram a namorar em 2017 quando trabalhavam na TV Globo e se casaram em agosta do ano passado.