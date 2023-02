Sérgio Marone explica flertes com Maraisa e fala sobre motivação para lançar startup

Ator gerencia uma empresa de produtos veganos e sustentáveis e, em paralelo, trabalha em projetos próprios que busca lançar futuramente no streaming

Divulgação/Iude Richele Sérgio Marone abriu uma startup de produtos veganos



Conciliando a carreira artística com a de empresário, o ator Sérgio Marone tem se aventurado em um novo ramo: o e-commerce. Paralelo a isso, ele busca emplacar projetos próprios no streaming. Em entrevista à Jovem Pan, o artista deu detalhes da atual fase da sua carreira, falou da sua loja e comentou sobre a troca de mensagens com a cantora Maraisa nas redes sociais. Longe da TV desde o fim da segunda temporada de “Mestres da Sabotagem”, do SBT, Sérgio tem tocado uma startup de produtos veganos e sustentáveis que fundou. “Sempre fui muito conectado com a causa ambiental. No governo Dilma, eu fiz um movimento chamado Gota D’água que deu o que falar. A gente conseguiu em um período recorde de uma semana um milhão de assinaturas contra a usina hidrelétrica de Belo Monte. Pouca gente sabia a respeito e conseguimos colocar em discussão a produção de energia elétrica, a forma como é produzida no Brasil e discutir energia limpa”, comentou o artista.

A startup, chamada Tukano, vende diversos tipos de produtos, que vão de fraldas ecológicas a canudos reutilizáveis, no entanto, o principal foco atualmente é a linha de cosméticos. “A gente tem que mudar essa mentalidade de salvar o planeta, ele vai continuar aqui, a gente tem que se salvar. A ciência fala de aquecimento global há 150 anos e a gente foi colocando para debaixo do tapete por vários motivos”, pontuou o artista, que busca sempre adotar produtos sustentáveis em sua rotina. “A gente o tempo inteiro está fazendo escolhas e o tempo inteiro a gente pode escolher um futuro melhor. Quando vou ao mercado, por exemplo, eu não compro nada que venha embalado em plástico porque não é reciclado no nosso país. Não uso esponja verde e amarela para lavar a louça, só esponja vegetal, não uso galão de plástico e uso shampoo e condicionador sólidos, então não produzo lixo de embalagem.”

Auge da maturidade

Sempre que aparece sem camisa nas redes sociais, Sério recebe uma enxurrada de elogios. “Gosto de me cuidar, desde moleque, até porque sempre trabalhei com a minha imagem, mas sempre fui muito básico. Não tenho muita disciplina para ter um autocuidado que seja muito elaborado”, comentou o ator, que começou na juventude a se preocupar com o corpo visando os resultados que isso geraria futuramente. “Sempre quis garantir um futuro melhor para mim, sempre quis estar bem quando maduro e acho que o resultado está aí. Estou com 41 anos e me sinto muito bem, me sinto muito melhor, inclusive, do que quando tinha 20 anos, em todos os sentidos. O pique na hora de fazer exercício não é mais o mesmo, mas a gente está resistindo”, disse aos risos. As fotos do artista nas redes sociais chamaram a atenção até de Maraisa, um dos maiores nomes do sertanejo na atualidade. Dupla de Maiara, a cantora comentou o seguinte em um post do artista: “Oi, meu nome é Maraisa. Você vem sempre aqui?”.

Foi depois dessa mensagem que os fãs começaram a shippar a artista com o ator. Eles entraram na brincadeira e começaram a trocar flertes nas redes sociais. “O que rolou [entre a gente] é o que vocês veem no Twitter. É uma brincadeira entre amigos e colegas que se colocam para cima, que se elogiam e que se curtem enquanto profissionais. Eu me divirto muito com ela e a acompanho nas redes sociais. Ainda não aconteceu nenhum encontro”, garantiu o ator. Questionado pela Jovem Pan se troca mensagens privadas com a cantora, Sérgio não quis responder: “O que tenho para te falar é isso [que já falei]”. Focado na carreira, o artista vai fazer uma participação no humorístico “O Dono do Lar”, do Multishow, e está envolvido em projetos na área do entretenimento – incluindo uma série que está trabalhando para apresentar aos serviços de streaming. “O streaming veio para fortalecer nosso mercado, é mais geração de emprego na indústria do entretenimento. Já tive alguns convites, mas ainda não fiquei satisfeito com as negociações e não consegui chegar a um acordo”, concluiu o ator.