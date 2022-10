Pioneiro do rock, Jerry Lee Lewis morre aos 87 anos

Cantor morreu em sua casa, no Mississippi, ao lado de Judith, sua sétima esposa; causa da morte não foi confirmada

Kevin Winter / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Lewis se consagrou com interpretações de clássicos como "Whole Lotta Shakin' Goin' On" e "Great Balls Of Fire"



O cantor e vencedor do Grammy Jerry Lee Lewis morreu nesta sexta-feira, 28, aos 87 anos. A informação foi dada pelo site americano Spin e confirmada pelo agente do cantor. Nascido em 1935, Jerry é considerado um dos percursores do rock, ao lado de Elvis Presley e Carl Perkins, tendo se consagrado com interpretações de clássicos como “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On” e “Great Balls Of Fire” no fim dos anos 50. Ele conquitou quatro Grammys ao longo de sua carreira, incluindo um Grammy Lifetime Achievement Award e dois Grammy Hall of Fame Awards. Em 1986, entrou para o Hall da Fama do Rock. Segundo a imprensa internacional, Judith, sétima esposa de Lewis estava com o cantor quando ele morreu em sua casa, no Mississippi. Dois dias atrás, o site TMZ havia noticiado a morte de Lewis, se desculpando pelo engano instantes após a publicação. Causa da morte não foi confirmada.