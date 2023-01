Piqué posta primeira foto com nova namorada e recebe chuva de críticas

Clara Martí é apontada como pivô da separação do ex-jogador com Shakira

Reprodução/ instagram @3gerardpique Piqué e Clara posam para a primeira foto juntos em público



Os fãs de Shakira seguem lembrando a Piqué que ele “trocou um Rolex por um Casio”, isso porque o ex-jogador postou uma foto com sua nova namorada Clara Martí no Instagram nesta quarta-feira, 25, e recebeu uma enxurrada de críticas e alfinetadas com a música “Shakira Bzrp Music Sessions 53” da cantora colombiana. A postagem teve mais de 1 milhão de curtidas, mas poucos foram os comentários de felicidades ao casal ou elogios. Um dos comentários até citou os filhos de Piqué com Shakira. “Desfrute enquanto pode, seus filhos também veem o Instagram”. “Sim é um Casio”, escreveu outro. “Nessa foto podemos apreciar um Casio e um Twingo”, escreveu outra seguidora. Citando novamente a música em que Shakira diz que o jogador trocou “uma Ferrari por um Twingo”. Desde que anunciaram a separação, em junho do ano passado, os dois tem trocado acusações e farpas.