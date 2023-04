O que vai acontecer em ‘Succession’ após episódio surpreendente do último domingo? Veja teorias

Produção da HBO se encaminha para desfecho com episódio aclamado pelo público e crítica

HBO transmite 4ª e última temporada da série de drama Succession



No último domingo, 9, a série Succession entregou um dos mais marcantes e decisivos episódios da produção. Se desde o início da primeira temporada os irmãos Roman (Kieran Culkin), Shiv (Sarah Snook) e Kendall Roy (Jeremy Strong) disputam a sucessão da chefia da Waystar Royco., agora terão de decidir em pouco tempo. Com a morte do patriarca Logan Roy (Brian Cox), durante o terceiro capítulo da quarta temporada, Kendall atentou-se para a necessidade de viver o luto e simultaneamente agir para que a empresa não se desvalorize no mercado. Com isso, as próximas cenas de Succession devem focar na repercussão da morte do personagem de Cox entre acionistas, além de seu enterro e reuniões de conselho para decidir o futuro do conglomerado de mídia. A relação de altos e baixos dos irmãos Roy deve se atenuar à medida que cada um deles enxergam trajetórias diferentes para a herança, como visto em episódios anteriores.

O terceiro capítulo de Succession foi avaliado com nota máxima no site de avaliações IMDb. A nota 10 na página é um marco histórico para a televisão, atingido anteriormente apenas pela série Breaking Bad. No entanto, após a repercussão da inesperada e impactante morte de Logan Roy, uma entrevista antiga do criador de Succession, Jesse Armstrong, viralizou. Durante a noite de lançamento da última temporada do drama da HBO, o roteirista afirmou ao jornal estrangeiro The Hollywood Reporter que o episódio 8 (antepenúltimo) será o mais chocante. Logo em seguida, fãs começaram a especular sobre o que poderia ser ainda mais surpreendente que a repentina morte de Logan. Entre as hipóteses, alguns acreditam que algo trágico possa acontecer com Kendall Roy, com menções aos seus problemas de dependência química e ao passado de embates com o pai unido a fase de superação do luto.

O ator Jeremy Strong participou de um quadro de entrevistas de bastidores promovido pela HBO Max, onde descreve a relação de seu personagem com a figura paterna como algo complementar. “O espetáculo foi, de muitas maneiras, uma história de amor entre Logan e Kendall. Logan é o sol em que eu orbito por toda a vida, que me esquenta, mas também pode me queimar se eu chegar muito perto”, descreveu. Todas as pistas têm causado um sinal de alerta entre os fãs. “Cada segundo que passa eu tenho mais certeza que o Kendall vai morrer no final dessa temporada”, lamentou um perfil nas redes sociais.

Muitos fãs atentam para o destaque de Connor Roy (Alan Ruck) nesta última temporada. Filho mais velho de Logan, mas de mãe diferente dos outros três, o personagem sempre foi considerado uma piada pelos irmãos, ainda mais quando decidiu se aventurar em uma campanha presidencial com poucas chances de sucesso. Mas seu desabafo no episódio do domingo retrasado, 2, caiu como uma bomba. “O bom de ter uma família que não te ama é que você aprende a viver sem ela”, desabafou Connor, para surpresa dos outros três herdeiros. Com Ruck ganhando tempo de tela no último ano, há quem ache que a campanha do personagem ganhará inesperado rumo e ele se torne presidente.

A morte de Logan também jogará luz no relacionamento entre Kendall, Shiv e Roman. Muitos fãs esperam que o trio se una e mantenha o nome Roy à frente da Royco. No entanto, a iminente venda para a GoJo poderá criar uma cisão entre eles. Provavelmente não passará em branco o movimento de Roman de ter tomado o lado do pai pouco antes da morte de Logan ou a decisão de Kendall de ignorar o alerta de Lukas Matsson (Alexander Skarsgaard) e não avisar seus irmãos de que pressionar a GoJo por uma oferta melhor seria um tiro no pé. Neste domingo, 16, vai ao ar na HBO Max, às 22h, o quarto de dez episódios da temporada final. Ou seja, ainda haverá muito tempo de tela para traições, negociatas e a definição de uma eleição presidencial em uma série que marcou história na televisão.