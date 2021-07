Pocah muda o visual, aparece loira e choca fãs; veja fotos

Resultado rendeu comparações com a ex-BBB Kerline e com a cantora Anitta; artista contou que estava enjoada da sua própria aparência

Reprodução/Twitter/@pocah Pocah era conhecida como Pocahontas por causa de seus longos cabelos pretos



A cantora Pocah surpreendeu os fãs ao aparecer loira nesta quinta-feira, 15. Antes de revelar o resultado, a artista fez suspense nas redes sociais. “Enquanto não sai o resultado da minha transformação, qual desses cabelos vocês mais gostaram?”, postou a ex-BBB em seu Instagram. Nos vídeos, Pocah aparece com aplique, perucas, cabelos coloridos, curtos e com tranças. O que os seguidores não esperavam é que a cantora, que antigamente usava o nome “Pocahontas” em homenagem à personagem da Disney, iria abandonar de vez os fios longos e pretos. “Me despedindo da Pocahontas”, postou antes da revelação. “Uma nova mulher! Agora é pra valer, eu tô loira”, anunciou ao mostrar o novo visual. “Eu estava louca para fazer uma mudança. Eu me olhava no espelho quando acordava e falava: ‘Estou enjoada da sua cara, garota'”, contou. O resultado, no entanto, dividiu opiniões. “A Pocah é linda, mas esse cabelo não combinou muito não”, escreveu um internauta. Um outro chegou a questionar se não era uma peruca. “Vocês têm certeza que a Pocah não está de lace? Pelo menos nas fotos é o que parece”. afirmou. A mudança de visual ainda rendeu comparações com a ex-BBB Kerline e com a cantora Anitta.

Veja o resultado: