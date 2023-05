Poliana Abritta posta foto rara com filhos trigêmeos: ‘Já não cabem no meu colo’

Apresentadora do ‘Fantástico’ afirmou que ser mãe era seu grande sonho; José, Guido e Manuela têm 14 anos

Divulgação/Globo Poliana Abritta é mãe dos trigêmeos José, Guido e Manuela



Poliana Abritta, apresentadora do “Fantástico”, postou uma foto rara (veja abaixo) ao lado dos filhos em celebração ao Dia das Mães, comemorado neste domingo, 14. A jornalista da Globo é mãe dos trigêmeos José, Guido e Manuela, de 14 anos. “Eles já não cabem os três no meu colo. Na verdade, juntos nunca couberam. Ser mãe foi uma escolha, um sonho, uma batalha, um presente… e a confirmação diária de que o amor transcende, é infinito! Com todos os erros e acertos, entre tantos desafios, ser mãe de vocês é o meu grande sentido! Sintam e saibam sempre! Feliz Dia das Mães para todas as mães, de todas as formas! E para todos os corações maternais que equilibram a balança da vida com mais amor”, declarou a jornalista na legenda do post que fez no Instagram. “Morri com essa foto! Coisa mais linda! Feliz Dia das Mães, Poli”, comentou a repórter Renata Ceribelli. “Nossa!!! Como estão lindos!!!!”, escreveu um seguidor. “Ai que lindos, que amor . Estão enormes. Um Feliz Dia das Mães para você”, acrescentou outro. Em 2019, durante participação no programa “Tamanho Família”, Poliana contou que não conseguiu engravidar pelo método tradicional e, por isso, optou pela fertilização in vitro. “Pedi tanto, que fez fila e vieram logo três de uma vez. Estava torcendo pelos três, e os três vingaram”, contou na ocasião.