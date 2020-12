Por causa de pulseira, influencer é chamada e ‘ladra’ e se revolta com a ex-BBB Ariadna

Ex-BBB expôs as conversas que teve com Lary Bottino e ela postou um vídeo rebatendo as acusações

Reprodução/Instagram/ariadnaarantes/larybottino Ariadna com a pulseira que emprestou para Lary Bottino



A ex-BBB Ariadna está movimentando as redes sociais nesta quarta-feira, 2, e o nome dela foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter. O motivo é o desentendimento da modelo com a influenciadora digital Lary Bottino por causa de uma pulseira. Em uma viagem que fizeram a Croácia, a participante do “BBB 11” emprestou uma pulseira para a então amiga e ela acabou não devolvendo. A modelo passou a cobrar a influencer e, ao ser ignorada, decidiu expor nas redes sociais. Depois de quatro meses, Ariadna conseguiu a pulseira de volta, mas não ficou contente. “Veio faltando strass, tem pedras caídas e todos os cristais verdes estão opacos e arranhados. Agora ela quer depositar o dinheiro porque não tem mais a pulseira. Só tem vermelha agora, está uns R$ 790. Meus brincos verdes vão ficar sem a irmã. A gente empresta por uma noite, esquece de entregar, passa quatro meses e eu sai no prejuízo”, desabafou a modelo nos stories.

Ariadna explicou que não estava irritada por causa do dinheiro, mas pelo fato da pulseira ter uma importância para ela. Além de gravar os vídeos, a ex-BBB postou prints de inúmeras conversas em que era ignorada quando pedia para combinar de ir buscar a pulseira. Lary, que está se recuperando de uma cirurgia estética, passou a ser criticada nas redes sociais e até chamada de ladra. Ela gravou um vídeo se posicionando: “Vim na força do ódio. Isso é tão mesquinho, um assunto tão baixo. Sempre emprestei as coisas para as minhas amigas, nunca tive problema com isso”. A influencer disse que a modelo não teve empatia com ela pelo fato de estar em um pós-operatório e explicou que só não devolveu o item antes porque ela mora no Brasil e Ariadna na Itália.

Lary também falou que a pulseira não tem nada a ver com ela e que só ficou usando o acessório frequentemente para não perder. “Tenho tantos amigos milionários, por que eu ia querer roubar uma pulseira de 600 reais e da Ariadna? Tenho dinheiro para comprar um duas, cinto, dez dessa pulseira. Eu acordei da anestesia com o mundo inteiro me chamando de ladra. Ela disse que ia fazer um BO”, comentou. A influencer afirmou que “é muito baixo” ela expor essa situação na internet: “Já comprei outra pulseira para ela. Essa exposição premeditada, ela precisa ser lembrada aqui no Brasil e precisou fazer isso”.