Com direito a fogos, Rafa Kalimann é pedida em namoro: ‘Em choque’

A ex-BBB levou um susto com a surpresa que recebeu de Daniel Caon

Reprodução/Instagram/rafakalimann Rafa Kalimann foi surpreendida com pedido de namoro



A ex-BBB Rafa Kalimann recebeu uma baita surpresa do namorado, o cantor Daniel Caon, que esteve na Casa de Vidro do “BBB 20”. A influenciadora digital compartilhou nas redes sociais um vídeo mostrando que foi pedida em namoro na última segunda-feira, 9, em uma super produção. Primeiro, o artista colocou uma música para tocar que ele escreveu para a amada contando a história deles, que começou após o reality show da Globo, depois teve um festival de fogos que formou a frase: “Quer namorar comigo?”.

“Em estado de choque. Ele fez uma música com nossa história, bem assim, de trás pra frente. Queria escrever as coisas mais lindas nessa legenda mas estou anestesiada. Obrigada por ser do jeitinho que você”, escreveu Rafa no Instagram. “Bichinha, emocionada, coisa mais linda, amiga. Quero que você seja cada vez mais feliz, te amo e já amo meu cunhado”, comentou a cantora Manu Gavassi. “Parabéns, amiga”, escreveu a cantora Naiara Azevedo. “Que lindo! Por um pouco menos que isso, eu casei e tenho o marido mais lindo e 3 filhos… prepara o coração e o couro! O casamento vem”, brincou a cantora Claudia Leitte.