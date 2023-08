‘Por sorte, ainda não morri’, diz Faustão em primeira declaração após ser internado

Apresentador está internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 5 de agosto para um tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca

Reprodução/Instagram/@joaosilva Faustão está internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 5 de agosto



O apresentador Fausto Silva apareceu nas redes sociais do filho, Guilherme Silva, para atualizar o público sobre seu estado de saúde após ter sido internado no dia 5 de agosto. Faustão afirmou que está em tratamento e que está sendo acompanhado por ótimos profissionais: “Por sorte, ainda não morri. Eu tô preparado para as coisas da vida. Tenho o maior cirurgião do mundo, Fábio Gaiotto. Fernando Bacal, o professor, um dos mais conceituados cardiologistas do mundo. E eles fazem pelo SUS também esse tipo de cirurgia, seja cardíaca e de outras coisas. Na verdade, um é clínico e é cardiologista e o outro é esse cirurgião fantástico, que é meu amigo também, de família”.

O comunicador está no Hospital Albert Einstein para um tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca. “Eu tô ainda nesse tratamento, eles vão decidir que tipo de cirurgia pode fazer e eu peço a quem goste de mim que rezem por mim. Agora, eu tenho muita noção, uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária e, com tudo isso, quem decide é o chefe lá em cima”, finalizou. Aos 73 anos, Faustão se demitiu no último mês de maio do programa que apresentava na Band. O último episódio inédito de “Faustão na Band” foi ao ar nesta sexta-feira, 18, na emissora. Confira o relato do apresentador no vídeo abaixo.