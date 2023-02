Post Malone é impedido de entrar em bar na Austrália por motivo inusitado: ‘Me rejeitaram’

Estabelecimento se desculpou e disse que pretende ‘celebrar a singularidade de cada indivíduo’; saiba mais

Reprodução/Instagram/postmalone Post Malone disse que foi barrado em bar australiano por causa das suas tatuagens



O cantor Post Malone foi impedido de entrar em um requintado bar em Perth, na Austrália, no último sábado, 11, por ter violado um suposto código de vestimenta do local, que proíbe tatuagens no rosto, pescoço e [imagens] ofensivas. “Eles me rejeitaram por causa das minhas tatuagens… Eu nunca passei por algo assim”, declarou o rapper ao The West Australian. Após ser barrado, o artista americano de 27 anos foi para outro bar nas proximidades, onde teria interagido e pagado bebida para os fãs que estavam no local. O QT Hotels & Resorts, local em que fica o bar que barrou a entrada de Malone, emitiu um pedido de desculpas nesta segunda-feira, 13, que foi divulgado pelo Daily Mail. “Pretendemos dar as boas-vindas a todos e celebrar a singularidade de cada indivíduo. A QT é reconhecida por isso há muitos anos. No entanto, no sábado à noite, nossa segurança terceirizada não exerceu a descrição apropriada e assumimos total responsabilidade por isso. Pedimos sinceras desculpas aos indivíduos afetados”, divulgou o estabelecimento em nota.