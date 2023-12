Preso por estupro, astro de ‘That 70’s Show’ tem foto na prisão divulgada; veja

O artista foi condenado em setembro deste ano a 30 anos de prisão por estupro

Anna Webber / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Danny Masterson fez parte do elenco de 'That 70's Show', série americana



O ator Danny Masterson, astro de ”That 70’s Show” teve suas fotos na prisão divulgadas nesta quinta-feira, 28. O artista foi condenado em setembro deste ano a 30 anos de prisão por estupro de duas mulheres, que aconteceu há cerca de 23 anos atrás. Na denúncia, as vítimas relatam terem sido drogadas e estupradas em ocasiões distintas entre 2001 e 2003. O caso teria sido mediado pela Igreja da Cientologia, popular entre atores de Hollywood, onde Masterson conheceu as mulheres. Após o crime, a organização teria tentado impedi-las de prestar queixa. Na época, a informação e o vínculo foi negado pela Igreja da Cientologia, que afirmou que o caso e a religião do astro não possuem relação. O artista foi encaminhado para uma prisão estadual em Delano, na Califórnia, onde começou a cumprir pena recentemente. Na imagem, o comediante de 47 anos aparece de barba longa e uniforme laranja, comum em prisões americanas.