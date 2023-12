Gypsy Rose Blanchard é libertada de prisão nos EUA após matar a mãe por invenção de doenças

História de família americana se tornou tema de filmes e séries, como ‘The Act’ e ‘Mamãe Morta e Querida’

Reprodução/Facebook/Greene County Sheriff's Office Gypsy Rose teve sua história retratada na série 'The Act'



A americana Gypsy Rose Blanchard foi libertada da prisão nesta quinta-feira, 28. A mulher ficou por cerca de oito anos na prisão após assassinar a própria mãe, Dee Dee Blanchard, nos Estados Unidos, no Missouri. A motivação do crime vem de uma série de invenções de doenças que sua mãe lhe atribuía, como apneia do sono, leucemia, distrofia muscular e outros problemas respiratórios e alimentares. Com o tempo, a jovem descobriu que não possuía as condições de saúde e se rebelou contra a mãe com namorado que conheceu pela internet. Em 2015, Gypsy pediu a Nicholas Godejohn que matasse Dee Dee para que os dois fugissem juntos após uma tentativa frustrada de encontro. O rapaz foi até a casa de Rose e matou a mãe da jovem com 17 facadas. A história da família americana se tornou tema da minissérie “The Act”, disponível no Prime Video, com a atriz Joey King (Barraca do Beijo); a trajetória de Gypsy e Dee Dee também é retratada no documentário “Mamãe Morta e Querida”, da HBO.