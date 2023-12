Preta Gil anuncia fim de tratamento contra câncer de intestino: ‘Venci essa batalha’

Para comemorar, a artista também informou que fará um show pré-carnaval dos 15 anos do Bloco da Preta

Preta Gil anunciou nesta segunda-feira, 11, que chegou ao fim seu tratamento contra um câncer de intestino. Em publicação feita no Instagram, a cantora agradeceu o carinho dos amigos e dos fãs. “Venci o câncer do intestino, venci essa batalha”, celebrou. Depois de passar por uma cirurgia para reconstrução do trato intestinal e reversão da ilestomia, Preta avisou que precisará de acompanhamento médico por mais cinco anos. “Sigo em processo de reabilitação e ficarei durante 5 anos sob cuidados médicos, onde terei minha rotina de acompanhamento, mas que é o comum para pacientes oncológicos como eu. Estou muito, muito, muito feliz e grata!”, acrescentou. Para comemorar, a artista também informou que fará um show pré-carnaval dos 15 anos do Bloco da Preta. “Foi um ano muito difícil, sofrido, mas de muitas vitórias, de uma onda de amor gigantesca e que foi essencial para esse meu processo de cura! Com isso, quero anunciar que dia 04 de fevereiro, no Jeunesse Arena (RJ), vamos poder celebrar em grande estilo e com a comemoração dos 15 anos do Bloco da Preta! Vai ser um show muito especial, lindo e quero reunir todo mundo para essa festa de amor e gratidão! Obrigada, obrigada, obrigada! Até lá!”, finalizou.