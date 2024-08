Preta Gil anuncia retomada de tratamento contra câncer

Cantora usou as redes sociais para dar a notícia e pedir orações e boas energias nesta nova trajetória

Reprodução/Instagram/@pretagil Cantora fez o anúncio na noite desta quinta-feira (22)



A cantora Preta Gil anunciou nesta quinta-feira (22), que retornará ao seu tratamento oncológico. A filha de Gilberto Gil informou por meio de um comunicado nas redes sociais que nesta semana passou por exames no Hospital Sirio-Libanês e que foi constatado a necessidade de retomada do tratamento. Preta é acompanhada pelas equipes de Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior. Ao final da mensagem, Preta diz que conta com as boas vibrações e energias das pessoas.

