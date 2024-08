Casa onde Beatles tocou no começo da carreira vira hospedagem no Airbnb

Cada diária custa cerca de R$ 1.000, e os quartos do local foram batizados em homenagem à formação inicial do grupo

O Casbah Coffee Club, um dos primeiros palcos dos Beatles em Liverpool, agora está disponível como uma opção de hospedagem no Airbnb. Localizada em West Derby, a casa foi adquirida por Mona Best em 1954. Apenas cinco anos depois, ela inaugurou o Casbah Coffee Club, onde contratou o Les Stewart Quartet, que contava com George Harrison entre seus integrantes. Os Quarrymen, que mais tarde se tornaram os Beatles, se apresentaram no local 13 vezes antes de sua viagem a Hamburgo, retornando com o nome Beatles para mais 40 shows.

As tarifas para se hospedar no Casbah começam em £150 por noite, o que equivale a aproximadamente R$ 1.000, segundo o jornal britânico Guardian. A iniciativa de transformar o espaço em uma hospedagem partiu de Roag Best, irmão de Pete Best. As suítes foram nomeadas em homenagem aos integrantes da formação original dos Beatles: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best e Stuart Sutcliffe (baixista que deixou a banda para se dedicar às artes plásticas). Ringo Starr, que se juntou à banda em 1962, não possui um quarto dedicado, pois não era membro durante o período em que o Casbah estava ativo.

“Tudo o que fazemos é sobre ser autêntico, e os Beatles que se apresentaram e festejaram aqui foram John, Paul, George, Pete e Stuart. Ringo nunca foi membro quando ele esteve aqui”, disse Roag ao Guardian.

