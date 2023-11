CCXP começa nesta quinta-feira com Zendaya, Chris Hemsworth e Timothée Chalamet; confira programação

Evento que celebra o cinema acontece nos dias 30, 1, 2 e 3 de dezembro, no São Paulo Expo

ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO CCXP recebe outros artistas como Austin Butler e Florence Pugh



O festival de cinema CCXP (Comic Con Experience, acontece nos dias 30 de novembro, 1, 2 e 3 de dezembro, em São Paulo. Abrigando shows, entrevistas e painéis sobre os principais produtos audiovisuais e serviços de streaming do momento, o evento que acontece na São Paulo Expo, no bairro do Jabaquara, traz grandes nomes de Hollywood, como Cris Hemsworth (Thor), Zendaya (Homem-Aranha) e Timothée Chalamet (Wonka). No sábado, 30, às 12h a CCXP traz um painel especial sobre a série Percy Jackson, que estreia no Disney+ no próximo mês. Os filmes nacionais ”O Auto da Compadecida 2” e ”Mamonas Assassinas” também são temas de painéis que acontecem às 17h45 de sábado e 10h de domingo, respectivamente. Nesta quinta-feira, 30, o Palco Thunder ainda recebe convidados como Anya Taylor-Joy (O Gambito da Rainha) e Chris Hemsworth, além de Xuxa Meneghel. Como divulgação do filme ‘Duna 2’, que deve estrear em março de 2024, figuras do elenco, como Zendaya, Timothée Chalamet, Austin Butler e Florence Pugh também estarão no evento. Os ingressos para a CCXP ainda estão disponíveis, com ingressos entre R$ 190 e R$ 560. O público do festival tem acesso a um transfer gratuito na Estação Santos-Imigrantes.