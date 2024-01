Esposa de Rodriguinho reconhece erro do marido no ‘BBB 24’ e se defende de alfinetadas de Luiza Brunet: ‘Melhore’

Bruna Amaral usou as redes sociais para criticar a reação da mãe de Yasmin Brunet após comentários machistas feitos pelos brothers referente ao corpo da modelo

Reprodução/Instagram/@brunaa Bruna Amaral é esposa do cantor Rodriguinho



Bruna Amaral, esposa de Rodriguinho, utilizou as redes sociais para rebater os comentários feitos por Luiza Brunet, que detonou alguns participantes do BBB 24 após eles terem feito uma série de comentários machistas sobre o corpo de sua filha, Yasmin Brunet, que também está participante desta edição do programa. Na publicação, Bruna reconheceu o erro do marido, mas criticou a reação de Luiza e disse que ela estava rebaixando outra mulher. Em uma das postagens que fez para defender sua filha, a atriz questionou: “Como será a mulher dele?”, disse se referindo a esposa de Rodriguinho. Bruna então respondeu: “Muito prazer, Luiza Brunet. Eu sou a mulher do Rodriguinho. É sério mesmo que pra atingir o meu marido você precisa me ofender? Que feio uma mulher diminuindo a outra; uma pena vindo de uma mulher que se diz ativista e palestrante!”, disse a mulher em uma série de vídeo compartilhados no Instagram. “Rodrigo não é perfeito e nenhum ser humano é, todos nós erramos. E conhecendo ele como conheço, quando ele sair vai aprender com tudo o que errou. Não ataque uma pessoa pelo erro de outra. Melhore!”, escreveu a mulher do cantor.

Bruna compartilhou mensagens de fãs que pediam respeito à mãe de Yasmin e afirmavam que ela não tinha nada a ver com a situação. Também compartilhou um post de apoiadores que destacaram um elogio feito por Rodriguinho a Yasmin Brunet. O post questionava as pessoas a prestarem atenção em quem estava falando o quê, apontando que Nizam era o responsável pelos comentários acusados a Rodriguinho. A conversa entre o cantor e Nizan no quarto do líder do “BBB 24” gerou repercussão negativa nas redes sociais. Luiza Brunet, mãe de Yasmin, decidiu se posicionar, afirmando que os homens estavam com o ego ferido porque Yasmin não daria bola para eles. Nas redes sociais, a sequência de comentários dos participantes gerou indignação e diversas hashtags relacionadas ao assunto se tornaram trending topics no Twitter. A atriz Monique Evans, amiga de Yasmin, também rebateu os comentários feitos pelos participantes, destacando a inteligência e a beleza da modelo.