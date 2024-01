Grávida entra em trabalho de parte durante enchente no Rio e precisa ser resgatada de bote; veja vídeo 

Mulher foi deslocada para o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla que fica em Acari, Zona Norte da cidade

Reprodução/Twitter/@GovRJ Grávida resgatada pelos bombeiros do Rio de Janeiro durante enchente



Uma mulher grávida que entrou em trabalho de parto durante as enchentes em Acari, na Zona Norte do Rio de Janeiro, precisou ser resgatada pelos bombeiros. Devido ao alto nível de água nas ruas da região, a gestante ficou impossibilitada de se deslocar ao Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, que fica no próprio bairro. Diante dessa situação, foi necessário o resgate da mulher pelo Corpo de Bombeiros, que a levou de bote até a maternidade da unidade de saúde. O Rio de Janeiro tem sido atingido por fortes chuvas desde os últimos dias, mas, nesta madrugada, o temporal causou danos na cidade e provocou a morte de ao menos nove pessoas, além de deixar o estado em estado de atenção. Mais chuvas estão previstas para as próximas horas.

