Preta Gil passa por cirurgia para remoção de tumores; veja mobilização e apoio de artistas

Internação no Hospital Sírio Libanês ocorreu na manhã desta quinta-feira (19), e o procedimento estava previsto para durar cerca de 18 horas

A cantora Preta Gil se encontra internada no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde passa por um procedimento cirúrgico para a remoção de tumores. A internação ocorreu na manhã desta quinta-feira (19). Sua amiga Malu Barbosa utilizou as redes sociais para informar sobre a situação da cantora e expressar gratidão pelas mensagens de apoio recebidas dos fãs. A cirurgia, que é complexa e extensa, estava prevista para durar cerca de 18 horas. O procedimento foi cuidadosamente agendado para que tudo ocorra de maneira tranquila e segura. Malu destacou que Preta está bem preparada para enfrentar esse desafio e que a equipe médica está comprometida com o sucesso da operação.

Malu Barbosa prometeu manter os fãs atualizados sobre o estado de saúde de Preta Gil assim que tiver novas informações. A artista conta com o carinho e as energias positivas de seus admiradores, que têm se mobilizado nas redes sociais para enviar mensagens de apoio e encorajamento. Famosos e amigos também uniram em apoio à cantora. Carolina Dieckmann compartilhou uma foto ao lado de Preta, transmitindo sua mensagem de carinho: “Hoje, todo bem do mundo é pra você”. A mãe da artista, Flora Gil, também fez questão de expressar seus votos de amor e saúde.

Gominho, amigo próximo de Preta, utilizou suas redes sociais para reforçar seu apoio, descrevendo a cantora como “um mirante de infinito horizonte”. A solidariedade entre os artistas se fez presente, com diversas mensagens de encorajamento surgindo nas plataformas digitais. Angélica, em um gesto carinhoso, presenteou Preta com uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, afirmando: “Já deu certo amor”. A cantora Ivete Sangalo, junto a outras personalidades, também deixou palavras de força e esperança. Ludmilla, por sua vez, destacou a fé em Deus, dizendo: “Deus é contigo, já deu tudo certo”.

Além dessas manifestações, figuras como Fátima Bernardes e Taís Araújo enviaram boas vibrações à artista. Marcos Mion também se juntou ao coro de apoio, desejando energia positiva para Preta Gil neste momento delicado de sua vida.

