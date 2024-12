Conheça ‘Emilia Pérez’, principal rival de ‘Ainda Estou Aqui’ no Oscar

Ambas as produções também estão na disputa pelo Globo de Ouro, em que ‘Emilia Perez’ se destaca com um total de dez indicações

Reprodução/Instagram/@karlagascon Karla Sofía Gascón, protagonista do filme Emilia Perez



O longa-metragem “Ainda Estou Aqui“, dirigido por Walter Salles, recebeu uma pré-indicação ao Oscar 2025, gerando grande entusiasmo entre os cinéfilos brasileiros. Entretanto, a produção francesa “Emilia Perez”, sob a direção de Jacques Audiard, é vista como a principal concorrente do filme nacional. “Emilia Perez” traz à tona questões relacionadas à identidade de gênero, narrando a história de uma advogada, interpretada por Zoe Saldanha, que auxilia um chefe do narcotráfico mexicano a passar por uma cirurgia de redesignação sexual. O objetivo é que ele possa se aposentar e iniciar uma nova vida ao lado de uma mulher mais jovem, interpretada por Selena Gomez. A atriz Karla Sofia Gascón, que dá vida à nova versão do traficante, é uma forte candidata ao prêmio de melhor atriz.

Ambas as produções também estão na disputa pelo Globo de Ouro, onde “Emilia Perez” se destaca com um total de dez indicações. Por sua vez, “Ainda Estou Aqui” foi nomeado na categoria de melhor filme em língua estrangeira, com Fernanda Torres concorrendo ao prêmio de melhor atriz. O filme francês, além disso, conquistou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes, e suas atrizes também foram reconhecidas com indicações ao Globo de Ouro. A expectativa é alta para a cerimônia do Oscar, que será transmitida no Brasil no dia 2 de março. Os dois filmes se destacam como os principais favoritos para levar a estatueta, refletindo a diversidade e a qualidade das produções cinematográficas atuais.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA