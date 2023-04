Preta Gil desabafa sobre processo de quimioterapia: ‘É pesado’

Artista reapareceu em seu Instagram para tranquilizar seus fãs; cantora realiza tratamento contra um câncer no intestino

Reprodução/Instagram/pretagil Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro deste ano



A cantora Preta Gil foi às redes sociais nesta quinta-feira, 6, para atualizar os fãs sobre o tratamento contra um câncer no intestino. Ausente das redes sociais, a artista publicou uma mensagem nos stories de seu Instagram, disse que está se cuidando e relatou que o processo de quimioterapia é pesado e difícil. “Para acalmar vocês. O processo de quimioterapia é pesado e eu estou tendo que me cuidar cada vez mais. Sigo aqui meu processo de cura, onde precisei me resguardar durante essas últimas semanas”, publicou a cantora. Por fim, a artista agradeceu o apoio que vem recebendo dos fãs. “Queria agradecer pela preocupação e por todas as orações. Amo vocês!”, disse. No mês passado, ela postou uma mensagem aos seus seguidores sobre a importância de se atentar aos sintomas da doença. Preta Gil recebeu o diagnóstico da doença em janeiro deste ano, motivo pelo qual se ausentou do Carnaval 2023. “Muitas vezes, deixamos nossos compromissos pessoais a frente da nossa própria saúde e não enxergamos os sinais do nosso corpo. Se você tiver 45 anos ou mais e também casos na família, procure um médico e faça um preventivo o quanto antes para que fique tudo bem”, aconselhou.