Preta Gil tranquiliza fãs após crise severa de ansiedade

Artista postou nas redes sociais que foi ao hospital por ‘precaução’, mas foi logo liberada após tomar medicação

Em suas redes sociais, a cantora Preta Gil postou nesta sexta-feira, 21, uma mensagem para tranquilizar os fãs, pois no dia anterior ela foi encaminhada à Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. devido a uma ansiedade severa. Ela conta que foi logo medicada e recebeu alta rapidamente. “Aos meus amores, sim, ontem tive um mal-estar e, por precaução, fui ao hospital. Era uma crise de ansiedade severa. Só quem já teve sabe do que estou falando. É muito desagradável. Não precisei ficar na clínica. Fui medicada pelo meu psiquiatra e tive alta. Inclusive, já estou no Maranhão para comemorar o aniversário de minha irmã Marina. Estou aqui vivendo que é o melhor remédio. Um dia de cada vez!”, escreveu a artista nos stories do Instagram.

No último dia 12, a filha de Gilberto Gil afirmou que ia se distanciar das redes sociais para continuar o tratamento do câncer. A famosa contou que também adoeceu emocionalmente: “A dor e a decepção foram muito fortes”. A artista recentemente se separou por causa de uma suposta traição de seu ex-marido, Rodrigo Godoy, com uma ex-funcionária do casal.