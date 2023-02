Preta Gil tranquiliza fãs em meio ao tratamento contra um câncer: ‘Confiante e cheia de fé’ 

Artista interagiu com seus fãs nas redes sociais e falou sobre como está enfrentando a doença no intestino

Reprodução/Twitter/@PretaGil Preta Gil está tratando de um câncer no intestino



Em tratamento contra um câncer de intestino, Preta Gil utilizou suas redes sociais neste sábado, 11, para tranquilizar os fãs. Através do twitter, a artista disse que “está bem” e confiando em sua recuperação. “Passando pra deixar um beijo pra vocês, dizer que estou bem, que estou firme, nem sempre forte o que não tem problema, mas sempre muito muito confiante e cheia de fé!”, declarou. “Tenho tanta coisa pra dividir com vocês, mas na hora certa iremos conversar! Muito amor e saúde pra vocês!”, acrescentou a cantora, em tom de mistério. Recentemente, a carioca de 48 anos já havia falado como estava se sentindo com as sessões de quimioterapia e agradecido o apoio dos fãs. O diagnóstico da doença aconteceu em janeiro, quando Preta Gil deu entrada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, com dores abdominais e precisou ficar hospitalizada por seis dias. Por conta das condições de saúde, a estrela cancelou o “Bloco da Preta”, que estava marcado para este domingo, 12, e é considerado um dos megablocos da capital carioca.