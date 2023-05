Preta Gil cita separação pela primeira vez ao anunciar retorno ao trabalho: ‘Um caos’

Cantora, que está tratando um câncer no intestino, contou o que a motivou retomar suas atividades

Reprodução/Instagram/pretagil Preta Gil e Rodrigo Godoy casaram em 2015



A cantora Preta Gil, que está em tratamento contra um câncer no intestino, decidiu que aos poucos vai voltar a trabalhar e no relato que divulgou nesta segunda-feira, 22, em suas redes sociais, ela também citou pela primeira vez a sua separação de Rodrigo Godoy. “Hoje eu voltei a trabalhar, muito de leve, só três reuniões (risos). Mas, sério, depois de tantos meses parada, sem pensar em trabalho, não porque não queria, mas porque não conseguia, a quimioterapia me deixava muito caidinha, depois ainda tive a sepse e a separação, tudo ao mesmo tempo, um caos, não tinha cabeça nem forças para pensar em trabalho”, escreveu a filha de Gilberto Gil nos stories do Instagram. Há pouco mais de um mês, o casamento de Preta com o personal trainer virou assunto nas redes sociais, pois o colunista Leo Dias divulgou que o relacionamento do casal havia chegado ao fim após a cantora descobrir que o então marido a traiu com sua ex-stylist.

Na ocasião, Preta declarou: “As verdades estão vindo à tona, o que para mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil, no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia. Eu preciso de paz para me curar”. Em meio às especulações, ela recebeu o apoio de várias famosas. Depois disso, a cantora não tinha feito mais nenhum comentário sobre o fim do casamento. No relato feito na noite desta segunda, a artista também falou o que a motivou a voltar ao trabalho. “Semana passada, uma das enfermeiras que cuidam de mim no hospital me disse que muita gente vai na hora do almoço do trabalho até o hospital fazer radioterapia e volta para trabalhar. Fiquei com isso na cabeça e conversando com minha psicóloga, eu resolvi voltar aos poucos. Não vão ser todos os dias que estarei me sentindo bem, mas quando estiver, quero trabalhar”, afirmou.