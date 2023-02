Samara Joy sofre ataque de brasileiros em seu perfil após ganhar de Anitta no Grammy

Cantora de jazz americana venceu como ‘Artista Revelação’; um brasileiro não era indicado a uma das categorias principais do prêmio desde 1965

Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Samara Joy saiu do Grammy com duas estatuetas



A cantora Samara Joy venceu neste domingo, 5, o Grammy 2023 como Artista Revelação. A brasileira Anitta concorria concorria na mesma categoria, assim como Omar Apollo, Domi & Jd Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Maneskin, Tobe Nwigwie, Molly Tuttle e Wet Leg. Samara é uma cantora de jazz norte-americana de 23 anos. Ela também conquistou o prêmio de Melhor Álbum de Jazz Vocal por Linger Awhile. Os brasileiros estavam na expectativa da poderosa levar o prêmio para casa e, após o anúncio, vários fãs foram no perfil de Samara no Instagram e deixaram comentários ácidos. “A revelação é para conhecer agora? Deve ser né”, comentou uma pessoa. “Devolve o prêmio da Anitta”, escreveu outra. “Respeito o trabalho dela, mas Anitta é uma superestrela global que quebrou vários recordes com duas músicas em inglês e também em espanhol e português. Ela ganhou vários prêmios internacionais, tem sua página no livro dos recordes e foi a primeira latina a ter uma música em primeiro lugar no spotify global. Anitta merecia o prêmio”, acrescentou mais um.

Um dia antes da premiação, Anitta disse que só o fato de ser indicada já a deixou “super animada”. “Imagina, a última vez que uma brasileira foi indicada a uma das quatro categorias principais do Grammy foi em 1965”, comentou a artista, referindo-se a indicação de Astrud Gilberto, cuja voz foi eternizada na canção Garota de Ipanema. Pouco antes da cerimônia deste domingo, durante sua passagem pelo tapete vermelho, a poderosa reforçou que estava “super feliz” e declarou ao TNT: “Me sinto fazendo história”. E Anitta está fazendo. Além do destaque no Grammy deste ano, a cantora soma outros feitos na sua carreira. Um deles foi chegar ao Top 1 Global do Spotify com o hit Envolver – música que bombou no TikTok e ganhou repercussão internacional. Outra música da brasileira que ganhou destaque no exterior foi Boys Don’t Cry.