Príncipe Harry aguarda pedido de desculpas de William para considerar retorno à família real

O príncipe Harry, de 39 anos, aguarda um pedido de desculpas de seu irmão, o príncipe William, de 42 anos, antes de considerar um retorno às atividades da família real britânica. Harry manifestou disposição para auxiliar o rei Charles III em suas obrigações reais, especialmente em um momento delicado, já que o monarca está em tratamento contra o câncer. No entanto, ele não pretende retomar suas funções até que haja uma reconciliação com William. Os irmãos estão distantes há vários meses e tiveram um encontro recente em um funeral, mas não houve qualquer interação entre eles. Essa falta de comunicação tem gerado especulações sobre a relação entre os dois, que se deteriorou ao longo do tempo.

Fontes próximas à família real indicam que a situação permanece tensa, especialmente após a publicação da autobiografia de Harry, intitulada “O que Sobra”. Apesar das dificuldades familiares, Harry e sua esposa, Meghan Markle, parecem estar satisfeitos com a vida que construíram nos Estados Unidos. Eles não têm planos de retornar permanentemente à nobreza britânica, preferindo manter sua independência e estilo de vida atual. A situação na realeza britânica continua a ser monitorada de perto, especialmente com a saúde do rei Charles III em foco. A expectativa é que, se um pedido de desculpas for feito, isso possa abrir caminho para um diálogo entre Harry e William, possibilitando uma possível reconciliação e um retorno gradual às atividades reais.

